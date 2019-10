Miley Cyrus mostra nova tatuagem e posa com mãozinha ousada ao lado do novo namorado

16/10/2019 | 16:11



Miley Cyrus mostrou para os seus fãs e seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, dia 16, que marcou mais uma vez o seu corpo com uma nova tatuagem. Dessa vez, a cantora fez um coração com uma faca enfiada no meio e na legenda da publicação, a artista definiu a arte como coração rock n' roll!

A nova tatuagem de Miley fica na parte traseira do braço e exibindo a arte, a artista fez um vídeo mostrando muita atitude e até mostrando o dedo no meio.

Mas não foi só isso, o seu novo namorado, Cody Simpson também se aventurou fazendo uma nova tatuagem no corpo e mostrou também para os seus seguidores a nova arte. Só que na sequência de fotos publicadas por ele, em uma delas, Miley fez a temperatura subir.

Na imagem, a artista está com uma das mãos enfiada dentro da calça do namorado e os fãs simplesmente piraram com a brincadeira e sensualidade deles. Cody escolheu para a legenda dizer que precisa de oxigênio e que apoia para sempre esse casal.

Apaixonados, né? Lembrando que Miley Cyrus terminou recentemente o seu casamento com Liam Hemsworth, e em seguida começou um grande flerte com a empresária Kaitlynn Carter, que também não foi muito pra frente.