Robson Miguel ministra curso de tupi-guarani em Ribeirão Pires

Miriam Gimenes



17/10/2019 | 07:01



No processo de colonização, o tupi-guarani deixou de ser a língua usada o Brasil, que incorporou o português. Isso não quer dizer, no entanto, que as palavras indígenas tenham sido abolidas do vocabulário. Pelo contrário. Muitas são usadas até hoje.

De modo a mostrar todo este histórico e promover o entendimento da língua indígena, o violonista Robson Miguel ministra, toda quinta-feira, em seu Castelo (Rua do Castelo, 310), em Ribeirão Pires, o curso de tupi-guarani. “É importante considerar que nomes de bairros, cidades, árvores, frutos do nosso vocabulário e que são milenares vêm do tupi, como Paranapiacaba, Guapituba, Mauá, Ipiranga. Os indígenas não davam nome às coisas, eles colocavam o significado”, explica.

Com o objetivo de repassar essas e outras informações aos alunos, o violonista pretende dar, com todo suporte didático necessário (apostilas, vídeos, vivências em aldeias, como a Krukutu, que faz divisa com São Bernardo), 60 horas-aula, que podem ser dispostas pelos alunos como preferirem. “Quem quiser terminar mais rápido, pode fazer mais vezes por semana”, sugere. Não é necessário pagar matrícula e o valor da mensalidade é R$ 100. Inscrições em 4829-3382.