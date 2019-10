Novo Hyundai Santa Fe chega ao Brasil por R$ 297.300

Leo Alves



16/10/2019 | 15:18

O novo Hyundai Santa Fe foi lançado oficialmente no Brasil. Disponível apenas na configuração de sete lugares, o SUV chega ao País por R$ 297.300. Ele utiliza o motor V6 Lambda II de 3,5l, que gera até 280 cv de potência e 34,3 kgfm de torque máximo. A transmissão é uma automática de oito marchas.

Equipamentos novo Hyundai Santa Fe

Equipado com tração integral, o utilitário segue a nova filosofia de design da marca, o que inclui o conjunto óptico com luzes em LED, sendo a parte dianteira divida em três seções. Nas laterais, há rodas de 19 polegadas.

De série, o modelo conta com smart key que permite a entrada no veículo por proximidade, partida por botão, memória de posição dos retrovisores externos, retrovisor interno eletrocrômico com bússola, painel de instrumentos com tela TFT de sete polegadas, volante multifuncional com borboletas para a troca de marchas, ar-condicionado digital, câmera 360º, coluna de direção com ajuste de profundidade e altura, central multimídia de oito polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, carregador wireless e sistema de som Infinity (4 alto falantes + 2 tweeters dianteiros + 2 alto falantes estéreo + 1 central + 1 subwoofer + 1 amplificador) e teto solar panorâmico com sistema antiesmagamento.

Em termos de segurança, o modelo conta com sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, detector de ponto cego, sistema Auto Hold, auxílio de partida em rampa, controle de velocidade em descidas, controle do freio em curvas, controle de estabilidade e tração e assistente de luz alta.

Foto: Divulgação Hyundai lança nova geração do Santa Fe