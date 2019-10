Fique de olho nos melhores destinos para conhecer em 2020

Redação



16/10/2019 | 15:18

Com suas belas praias e um calendário repleto de eventos de surfe no ano que vem, a cidade de Ubatuba, no litoral paulista, é a representante brasileira na lista dos melhores destinos para conhecer em 2020, segundo pesquisa do Airbnb.

Além do município paulista, o levantamento considera destinos menos recorrentes nos roteiros de viagem, como Romênia e até mesmo Guadalajara, no México, que vêm sendo beneficiados pelo aumento do turismo ecológico consciente. Destacam-se também centros culturais efervescentes, como Bilbao, na Espanha.

A pesquisa mostra que alguns dos lugares mais procurados são aqueles que estão se preparando para grandes eventos, como Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, que sediará em 2020 o lançamento do Programa de Exploração Marciano da NASA. Além disso, há um interesse crescente em cidades menos conhecidas e eco-friendly ao redor de todo o mundo.

O levantamento comparou o número de reservas feitas no Airbnb até setembro deste ano para 2020 com o das realizadas até setembro de 2018 para 2019.

Melhores destinos para conhecer em 2020