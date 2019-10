Projeto oferece 2 mil bolsas para cursos de programação; veja como se inscrever

Da Redação, com assessoria



16/10/2019 | 15:18

A GFT, empresa alemã de tecnologias, e a Digital Innovation One, plataforma brasileira gratuita de educação em tecnologia e programação, firmaram parceria para disponibilizar aproximadamente 2 mil bolsas de estudo em cursos voltados a tecnologia da informação.

A iniciativa é o pontapé inicial do processo seletivo para o START_UNI, programa de estágio com duração de até um ano da companhia alemã. Os 120 candidatos que tiverem melhor desempenho nos cursos, que contam com aulas em vídeo e exercícios práticos elaborados por especialistas do mercado de desenvolvimento front-end, poderão participar dos próximos passos da iniciativa da marca, que conta com 40 vagas, sendo 30 para São Paulo (SP) e 10 para Curitiba (PR).

Os estudantes têm 20 dias para a conclusão das atividades propostas após a inscrição. Entre os cursos estão: Lógica de Programação, Metodologias Ágeis, Arquitetura de Sistemas e APIs, HTML, CSS e JavaScript ES6. Todos que alcançarem os objetivos requeridos por cada modalidade receberão certificado de conclusão.

Ao entrar para o time da GFT Brasil, os STARTERS, além dos treinamentos técnicos, irão participar de aulas de capacitação comportamental e de soft skills como comunicação e postura corporativa. Para obter mais informações sobre os cursos e as inscrições, os interessados podem clicar aqui. Informações sobre requisitos e benefícios estão disponíveis na página do START_UNI.

