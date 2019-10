Bianca Bellucci



16/10/2019 | 15:18

Para mostrar o quão vasto e rico é o gênero de desenhos animados, o site IndieWire, dedicado ao universo da TV e do cinema, resolveu criar uma lista de Top 50. O portal tentou ir além da memória afetiva para montar um ranking mais imparcial, que fosse baseado no impacto e sucesso de tal título, indo muito além de idade, época ou tipo de produto. A relação com os melhores de todos os tempos você vê a seguir.



































































































