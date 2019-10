Assembleia autoriza empréstimo para construção do Jaboticabal

Fábio Martins

Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 14:21



A Assembleia Legislativa deu aval no fim da noite desta terça-feira (15) a projeto de lei que autoriza o governo João Doria (PSDB) a firmar operação de crédito no valor de até R$ 300 milhões junto à Caixa para bancar a construção do Piscinão Jaboticabal, nas divisas de São Paulo, São Bernardo e São Caetano, além de contratar empréstimo de quase US$ 80 milhões para a recuperação do Rio Tietê por meio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Foram 57 votos favoráveis, 17 contrários e uma abstenção. O texto aprovado em plenário agora segue para a sanção do governador.



A proposta, que envolve o Grande ABC, visa garantir a implantação do reservatório de armazenamento com capacidade de 910 mil metros cúbicos de água para evitar enchentes na região. O item ressurgiu na pauta após inundações como aquelas que aconteceram em março deste ano e causaram prejuízos à população. As duas contratações de crédito terão garantia da União e estarão sob a responsabilidade do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica. Os estudos para os empréstimos foram feitos por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento.



O reservatório é discutido há mais de dez anos na região e foi desengavetado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC depois de episódio das enchentes que resultou na morte de dez pessoas. A retomada do projeto entrou na discussão na ocasião sendo colocado como uma das principais medidas para conter os impactos causados pela chuva. Durante o encontro, Doria se comprometeu a tirar a proposta do papel. O Estado já indicou expectativa de iniciar as obras do piscinão em janeiro. Antes disso, publicou decreto transformado em área de utilidade pública terreno onde deve ser implementado o equipamento - serão desapropriados 166,9 mil metros quadrados de área.