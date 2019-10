Fernando e Maiara ficam aterrorizados com montanha-russa e cantora dispara: Se isso não é prova de amor...

16/10/2019 | 14:10



Fernando e Maiara mal chegaram em Orlando, nos Estados Unidos, e já estão se divertindo bastante! O casal resolveu se aventurar na montanha-russa ultra radical Slingshot na última terça-feira, dia 15, e compartilharam um vídeo do momento nas redes sociais. Acontece que os pombinhos ficaram com um pouco de medo durante o passeio no brinquedo - e as caras e bocas dos cantores fizeram o maior sucesso no Instagram.

Demais, né? Nos comentários, Maiara ainda disse o seguinte:

Se isso não é prova de amor, eu não sei o que é não. Te amo!

A filha mais nova de Fernando, Alice, de cinco anos de idade, também está curtindo os passeios em Orlando. Entretanto, a menina aproveitou um outro lado dos parques da Disney, com menos aventura e mais princesas e magia. E você, é mais radical ou prefere um brinquedo mais tranquilo?