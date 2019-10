16/10/2019 | 14:03



Morreu nesta quarta-feira, 16, o diretor teatral Francisco Medeiros. Diagnosticado com câncer na próstata, ele estava internado desde setembro no Hospital AC Camargo, na Aclimação.

Chiquinho, como era conhecido, enfrentava a doença há dez anos. Nos últimos tempos, o câncer atingiu metástase. O artista deve ser velado e cremado na Vila Alpina.

Nascido em São Paulo, o encenador trabalhou com dança nos grupos Stagium, com a bailarina Ruth Rachou e Maria Duchenes. Estreia na direção com Fando e Lis, de Fernando Arrabal, em 1972.