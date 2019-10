Duas pessoas morrem em acidente com moto aquática em Mangaratiba (RJ)

16/10/2019 | 13:27



Duas pessoas morreram em um acidente com uma moto aquática no mar de Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, na tarde desta terça-feira, 15. As causas do acidente e eventuais responsáveis serão apurados em inquérito administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

Em nota, o Comando do 1° Distrito Naval da Marinha informou que a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (distrito de Mangaratiba) tomou conhecimento do acidente, que aconteceu nas imediações das ilhas da Vigia Grande e Pequena. A moto aquática teria sofrido uma colisão, mas a Marinha não informou detalhes.

Uma equipe de busca e salvamento foi enviada ao local. As duas vítimas, no entanto, não resistiram aos ferimentos e morreram.

A Marinha reiterou orientações para evitar colisões no mar: respeitar as limitações de navegação, principalmente à noite; nunca pilotar sem habilitação; nunca ingerir bebida alcoólica, se for pilotar; e usar coletes salva-vidas.