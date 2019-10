Pedro Scooby é acusado de ser um pai ausente por seguidor e Luana Piovani o defende: Quem elogia ou critica aqui sou eu

16/10/2019 | 12:11



Pedro Scooby foi vítima de críticas sobre sua paternidade após postar fotos de um festival nos Estados Unidos e, quem foi até os comentários para defendê-lo, foi ninguém mais, ninguém menos, que Luana Piovani. Tudo começou quando um dos seguidores do surfista comentou que ele era um pai irresponsável:

Cara... Você é um pai ausente pra caramba... passou o Dia das Crianças e você nem foi vê-los, e até hoje nem deu as caras. Por isso que Luana meteu o pé na sua bunda. Você é um irresponsável, escreveu o homem.

Scooby logo deu uma resposta curta e grossa:

Não fala o que você não sabe!

Se não bastasse essa resposta, Luana Piovani, sua ex-mulher e mãe de seus três filhos, que meses atrás já havia criticado a ausência de Pedro, também saiu em defesa do surfista:

Ihhhh vai arrumar uma roça para carpir, rapá!! Nosso combinado tem sido bom e respeitado. Quem elogia ou critica aqui sou eu que sei dos meus pintos!!!

Falando em filhos, Luana revelou em seu Stories do Instagram que teve uma falha de comunicação com as professoras da escola de Dom, Bem e Liz, o que acabou gerando sua ausência em um evento para os pais:

- Vou fazer um Stories contando da minha total e absoluta incompetência. Eu tenho que entrar na escola para conseguir me comunicar com as professoras, quem está precisando entrar para a escola, sou eu, iniciou a história rindo.

Ela continua:

- Ontem tinha um evento dos pais para fazer, porque era dia internacional da alimentação. Tinha que trazer a fruta hoje. Perguntei para a professora: É tudo dos três filhos no mesmo dia? Ela respondeu que era. E aí, não vim ontem no evento dos geminhos e vim hoje no do Dom e hoje não precisa dos pais. Precisava ontem, explicou.

Ainda inconformada com a situação, a artista contou que estava frustrada porque além de perder o evento, ela desmarcou compromissos para estar presente:

- E a frustração da mãe, que acordou, que veio. Eu cancelei a ioga! Eu vou tentar remarcar. Mas o melhor é a culpa de não ter vindo ontem. Olha, tem alguma escola aí para eu me matricular?, brincou novamente.