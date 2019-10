Novidades do Google: lançamento do Stadia, assistente pessoal no Brasil e outros

Bianca Bellucci



16/10/2019 | 11:48

Nesta terça-feira (15), o Google realizou seu tradicional evento chamado de Made by Google. Nele, são apresentadas as novidades da marca para o público. A seguir, o 33Giga separou os maiores destaques dessa coletiva.

Pixel 4 e Pixel 4 XL

O maior diferencial dos novos celulares do Google é que eles são os primeiros a vir com radar. Na prática, o recurso permite detectar movimentos do usuário. Por exemplo, será possível avançar para a próxima música apenas passando a mão sobre o aparelho.

Outra novidade dos smartphones é o conjunto fotográfico. São duas câmeras na traseira do telefone, sendo uma teleobjetiva. Elas possuem 12,2 e 16 megapixels. A câmera para selfie apresenta 8 megapixels.

Os modelos vêm com 6 GB de memória RAM e podem ser encontrados com 64 GB ou 128 GB de espaço interno. O Pixel 4 tem tela de 5,7 polegadas e o Pixel 4 XL, 6,3 polegadas. Estão disponíveis nas cores preto, branco e laranja.

Em relação ao preço, o modelo mais básico sai a partir de US$ 800, enquanto o Pixel 4 XL começa em US$ 900. Não há previsão para os celulares serem lançados no Brasil – e até se vão chegar às terras tupiniquins.

Nest Mini

Sucessor do Google Home e concorrente da Amazon Alexa, é uma caixa de som com assistente virtual que responde a comandos de voz.

A Nest Mini é capaz de telefonar para contatos, checar as notícias, controlar outros dispositivos que estejam conectados à rede doméstica, dar play em músicas, entre outras funções. Tudo, entretanto, depende do Google Assistente para funcionar.

Embora não tenha data de lançamento, o Google já informou que o gadget chegará a 23 países, incluindo o Brasil. Nos Estados Unidos, o preço sugerido é de US$ 49. Está disponível em quatro cores: preto, branco, vermelho e lilás.

Stadia

A plataforma de jogos por streaming ganhou data de lançamento: 19 de novembro. O Stadia, porém, só estará disponível para 14 países. São eles: Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Irlanda, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Reino Unido.

Serão dois tipos de assinatura: Base e Pro. A primeira é gratuita, na qual os jogos terão resolução de 1080p, 60 FPS e som stereo. Os gamers poderão comprar os títulos que quiserem, mas não terão acesso a descontos. A segunda modalidade sai por US$ 9,99 ao mês e dá direito a aproveitar os games em resolução 4K e som 5.1, bem como promoções e jogos gratuitos, como o Destiny 2.

Outros games que já foram divulgados são: Drago Ball Xenoverse 2, DOOM Eternal, Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey, e a trilogia de Tomb Raider.

Pixel Buds

A nova geração do Pixel Buds, os fones de ouvido Bluetooth da marca, garante uma autonomia de até cinco horas de uso. Traz suporte ao Google Assistente e conta com uma caixa que, além de servir para transportá-lo, também serve para recarregar – tendo até 24 horas de carga armazenada.

O Pixel Buds chega ao mercado no segundo trimestre de 2020. O preço sugerido é de US$ 179. Não foi divulgada a lista dos países que receberão a novidade.

Pixelbook Go

O notebook chega com a promessa de ser o mais barato da família Chromebook. A versão mais simples sai por US$ 649 – mas é possível encontrar um modelo mais robusto por US$ 1.399. Já entrou na pré-venda nos Estados Unidos, embora não tenha previsão para chegar a outros países.

O dispositivo estará disponível em duas opções de memória RAM (8 GB ou 16 GB) e três de armazenamento SSD (64 GB, 128 GB ou 256 GB). Promete 12 horas de autonomia.

