Inscrições para o vestibulinho das Etecs de São Paulo estão abertas

16/10/2019 | 11:20



Começaram nesta quarta-feira, 16, as inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo para o primeiro semestre de 2020. Os estudantes devem acessar o site do vestibulinho, como é conhecida a prova, até as 15h do dia 12 de novembro.

O exame ocorre no dia 15 de dezembro. As Etecs oferecem 86.939 vagas, distribuídas entre os ensinos médio, técnico, integrado e especialização técnica.

Para se inscrever, é preciso preencher a ficha eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 30. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária, ou via internet por meio do banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito), disponível na internet.

Inclusão social

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia responsável por administrar as Etecs, informou que o vestibulinho contará o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a candidatos oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.

"É imprescindível que o candidato se certifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade", explicou o CPS, em nota. O Manual do Candidato com as informações sobre o processo seletivo está disponível no site do site do vestibulinho para download.