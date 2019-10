Xuxa Meneghel dá sua opinião sobre concursos de beleza para crianças

16/10/2019 | 10:11



Embaixadora da ONG Serendipidade, Xuxa Meneghel marcou presença em um evento promovido pela instituição que aconteceu na última segunda-feira, dia 14, em São Paulo. A apresentadora, que leva consigo uma carreira extensa envolvendo projetos infantis, estava acompanhada do amado, Junno Andrade, e durante a ocasião deu sua opinião sobre os concursos de beleza promovidos com crianças.

- Depende da maneira que é feito. O fato de uma ter que perder ou uma apenas ganhar é um pouco traumatizante. Eu como telespectadora curtia ver a beleza das crianças, mas sei que isso não deveria fazer parte do mundo infantil. É meio traumatizante, declarou ela durante entrevista ao Tricotando, programa da RedeTV!.

Para Xuxa, hoje a sociedade enxerga o tema de outra maneira.

- Nos anos 1970 e 1980, a gente via e batia palma. Hoje, quando a gente para pra pensar, a gente vê que não era muito certo. Acho que o jeito que fazem hoje em dia não seja tão saudável.

Por fim, a apresentadora ainda compartilhou o que aprendeu após trabalhar durante anos com público infantil.

- Aceitar o próximo do jeitinho que é. As crianças são as únicas que me viram do jeito que gostaria que [todos] me vissem. Me aceitaram (...). Sem muitas cobranças, afirmou.