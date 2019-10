Príncipe Harry se emociona e é consolado ao falar sobre paternidade em evento: - Agora sou pai

16/10/2019 | 10:10



O príncipe Harry participou mais um ano do WellChild Awards, premiação que homenageia crianças com doenças graves, na noite da última terça-feira, dia 15, em Londres. Apesar de marcar presença por mais de dez anos no evento, esse ano foi ainda mais especial, e isso se refletiu no discurso de Harry, que ao mencionar seu filho, Archie Harrison, de cinco meses de vida, encheu os olhos de lágrima.

Claro que o Duque de Sussex iniciou seu discurso sob uma nova perspectiva - o de ser pai - e deixou a plateia emocionada com sua reação:

- Eles nunca deixam de me surpreender e inspirar, mas este ano ressoa de uma maneira diferente, porque agora sou pai. No ano passado, quando eu e minha esposa assistimos, sabíamos que estávamos esperando nosso primeiro filho. Ninguém mais sabia, mas nós sabíamos, declarou.

Depois disso, o irmão de príncipe William tirou um tempo para respirar e continuar sua fala. Esse momento arrancou palmas de todos os presentes. E continuou, revelando suas sensações ao se imaginar pai na época:

- Lembro-me de apertar a mão de Meghan com tanta força durante o prêmio, nós dois pensando como seria ser pai um dia. E mais ainda, como seria fazer tudo o que pudéssemos para proteger e ajudar nosso filho, caso ele nascesse com desafios imediatos ou ficasse doente com o tempo.

E finalizou seu discurso elogiando a instituição pelo trabalho que sempre admirou, mas que hoje traz o afeta de maneira ainda mais significativa:

- E agora, como pais, estar aqui e falar com todos vocês faz o meu coração bater de uma maneira que eu nunca poderia entender até ter um filho meu.

Ao ficar visivelmente emocionado, Harry é consolado por uma moça, do evento, que estava no palco.