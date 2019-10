16/10/2019 | 10:10



Os juros futuros sustentam o movimento do fechamento de terça-feira e rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 16, acompanhando o dólar e em meio à cautela no exterior e agenda local mais fraca. O investidor deixou mais em segundo plano a aceleração de 0,77% do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro e a aprovação da cessão onerosa no plenário do Senado na terça.

Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,610%, de 4,607% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,62%, de 5,63%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,31%, de 6,32% no ajuste anterior.