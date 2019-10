Incentivos regionais e a Lei do Bem

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 09:27



As leis de incentivo fiscal já são consideradas essenciais para a competitividade e sustentabilidade das organizações e o Brasil possui diversos programas para fomentar projetos de P&D (Pesquisa & Desenvolvimento). Nas regiões menos desenvolvidas os benefícios fiscais fazem-se ainda mais necessários. Foi publicado no Diário Oficial da União em janeiro de 2019 a lei que prorroga até 2023 o desconto de 75% no Imposto de Renda das empresas que atuam nas áreas da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e da Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia).

Na essência, a importância dessa prorrogação, principalmente para regiões menos favorecidas, visa o equilíbrio e o desenvolvimento da indústria regional. E, de fato, o foco é contrabalancear a desigualdade regional por meio do desenvolvimento tecnológico e fomento de investimento por parte da indústria, bem como gerar novos empregos por meio de investimentos em novas unidades produtoras. Esse benefício, que alcança 548 empresas na região Nordeste (Sudene) e mais de 400 no Norte (Sudam), pode ser utilizado por indústrias que exerçam projetos de implantação, diversificação, modernização parcial ou total, e ampliação.

A falta de informação sobre o uso dos benefícios fiscais ainda é grande gargalo e impacta diretamente no baixo número de empresas que utilizam outros incentivos em paralelo. Empresas beneficiárias dos incentivos da Sudam e Sudene podem utilizar concomitantemente os benefícios da Lei do Bem, por exemplo. Hoje, menos de 10% das empresas se beneficiam de incentivos da Sudam e Sudene simultaneamente à Lei do bem.

A Lei do Bem (número 11.196/05) é incentivo no âmbito federal que permite, para qualquer empresa tributante no Lucro Real, usufruir de exclusão adicional sobre as despesas com P&D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica). Ou seja, se a empresa investir nessa tipologia de atividades, poderá deduzir adicionalmente entre 60% e 100% dos gastos correlatos a estas. É incentivo de grande interesse na política nacional e, ainda mais, em regiões onde se pretende promover maior desenvolvimento.

Razões que permeiam iniciativas do governo federal brasileiro, na forma de incentivos fiscais, sobre regiões Norte e Nordeste do Brasil se encontram no cerne da história do nosso País, na qual o crescimento econômico e social demonstrava níveis discrepantes dentro do cenário nacional. Incentivos fiscais, portanto, ajudaram a impulsionar e, ainda hoje, reforçam vantagens das indústrias fixarem suas instalações nessas regiões, promovendo, assim, o seu desenvolvimento econômico e social.

Thiago Teixeira é gerente de consultoria em TI da empresa F. Iniciativas.