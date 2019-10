Obituário - 16 de quarta-feira

Ademir Medici

16/10/2019



Quarta-feira, 16 de outubro de 2019

SANTO ANDRÉ

Anna Serdas Marquez, 96. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudomiro Pacolla, 86. Natural de Pitangueira (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tieca Asaeda Takahashi, 81. Natural de Barueri (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tomiê Nishikawa Miyaji, 77. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Alpina, em santo André. Dia 14. Crematório Vila Alpina.

Ailton Tiozzo, 75. Natural de João Ramalho (SP). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

José Felix de Lira, 72. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bonifácio Moreira da Silva, 63. Natural de Buíque (PE). Residia no Jardim Sorocaba, em Santo André. Pedreiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José da Silva, 62. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Marceneiro. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Itamar Leite da Cunha, 61. Natural de Itararé (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Plácido de Abreu, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Motorista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lenilsa Alves de Oliveira, 58. Natural de Boa Vista do Tupim (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos Abiuse, 57. Natural de Boituva (SP). Residia no Jardim Angela, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Boituva (SP).

Geraldo de Sousa, 36. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Ajudante geral. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Rodrigues, 79. Natural da Mata de São João (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Municipal de Pedra do Salgado (BA).

Gilson Edgar Elias, 63. Natural de Florianópolis (SC). Residia em Florianópolis (SC). Dia 14, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Neusa Maria Gatti Pascoaso, 60. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no Jardim Portugal, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, domingo, dia 13 de outubro

Nelson Vital Piotto, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 13. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Paulo Roberto Marchiori, 57. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, segunda-feira, dia 14 de outubro

Augusto Constanzi, 92. Natural de São Caetano. Residia no Centro. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cândida Dias Tezoni, 91. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leonilda Garcia Avoglia, 86. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Ferreira Filha, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jandira Francisco Tapi Marçola, 81. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

Francisco Pereira, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 11 de outubro

Milton Fantin, 71. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Diadema, segunda-feira, dia 14 de outubro

Dironice Amalfi, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Napoleão Teotônio Ramos, 76. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Paulo Rodrigues Alves, 67. Natural de Muriaé (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Crematório Vila Alpina.

Marilu Herliczek, 60. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Antonio Everlanio de Brito Souza, 27. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia na Vila Andréa, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 10 de outubro

Doralice Maria da Silva, 81. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Rocha Martins, 75. Natural de Saboeiro, Distrito de Barrinha (CE). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 11 de outubro

Vincenzo Ali, 92. Natural da Itália. Residia no Jardim das Maravilhas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Rodrigues Neves, 83. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

José Salustiano dos Santos, 76. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Raul Garcia zem, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Margarida das Graças da Silva, 68. Natural do Estádio de Minas Gerais. Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

José Carlos da Silva, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 12 de outubro

Manoela Maria de Souza, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Flores, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Inácio Cavalcanti, 81. Natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 12. Vale dos Pinheirais.

Maria dos Santos, 69. Natural de Lambari (MG). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Alves Moreira, 68. Natural de Livramento Brumado (BA). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Bruno Henrique dos Santos Soares, 41. Natural de Xique Xique (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 12. Cemitério Municipal de Xique Xique (BA).



Mauá, domingo, dia 13 de outubro

Irma Ferreira de Lima, 82. Natural de Viçosa (AL). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Alessandra da Silva, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Ederson de Moura Santos, 30. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Vagner de Oliveira Nascimento, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lidia.



Mauá, segunda-feira, dia 14 de outubro

Antonio Carlos Duarte, 78. Natural de Corinto (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Marisa José Felix da Silva, 72. Natural de Escada (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Marinete José da Conceição, 67. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lidia.

Lucilia Cardoso da Silva Costa, 65. Natural de São Francisco (RN). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 14, em São Caetano. Cemitério Santa Lídia.

Lucielma Gomes Galdino, 44. Natural de Correntes (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Valcilene Maria Santos, 39. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.