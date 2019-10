Desde o início do relacionamento Thiaguinho e Fernanda Souza sofriam por ciúmes - e era por parte do pagodeiro

16/10/2019 | 09:10



O relacionamento de Fernanda Souza e Thiaguinho chegou ao fim. O ex-casal, que estava junto há pouco mais de oito anos, anunciou a separação por meio de uma foto nas redes sociais em que ambos declaram que a relação amorosa se transformou em uma amizade.

A notícia, é claro, chamou a atenção de todo mundo e não demorou até que diversas especulações surgissem sobre o motivo do término. Segundo o jornal Extra, o casamento estava em crise há um ano por conta de ciúmes e traição. A publicação explica que o ciúme de Fernanda sempre foi um problema no relacionamento, assim como os rumores de que o cantor levava uma vida de solteiro quando estava longe da esposa. Tenso!

No entanto, pelo visto a história não é bem assim, pois logo no início do namoro já rolava ciúmes - e nem era por parte da Fernanda. Em 2011, quando o relacionamento dos dois tinha cerca de três meses de duração, a atriz declarou que o pagodeiro era muito ciumento, já que não gostava de falar sobre o passado da amada com outro homem...

- O Thi tem um pouquinho de ciúmes de coisas que já aconteceram. Como de ver uma foto minha com alguém há anos, quando eu ainda nem era namorada dele. Eu acho engraçado, mas não me irrita.

E, pelo que parece, até o ano de 2018 nada disso havia mudado, já que em um vídeo para o canal de Fernanda no YouTube, Thiaguinho afirmou seu ciúmes.

- Eu sou ciumento. Ponto, assumo.

Apesar disso, vale dizer que também já houve casos de ciúmes por parte da atriz. De acordo com o jornal Extra, em 2016 ela chegou a discutir com Thiaguinho em uma lanchonete por conta da modelo Izabel Goulart. A modelo e o ex-casal participavam de um programa nos estúdios da Rede Globo e, durante a partida de estreia da seleção brasileira na Olimpíada, Fernanda cismou que o marido não parava de olhar para a Izabel.

Complicado, né?