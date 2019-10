Os melhores destinos para aproveitar feriados no Brasil

Redação



16/10/2019 | 08:23

O feriado é a chance de tirar uma folga, relaxar, viajar e sair um pouco da rotina. Para os brasileiros, é a oportunidade ideal para aproveitar, principalmente, a areia, o sol e o mar. Não à toa, um levantamento Hotel Urbano, agência de viagens e turismo, apontou que quatro dos cinco destinos para aproveitar feriados prolongados em novembro ficam no litoral.

A pesquisa considerou as cidades com maior volume de busca no site da empresa. Gramado é o único destino do ranking que não tem ligação com o litoral.

Destinos para aproveitar o feriado prolongado

1º- Búzios

Pixabay Búzios fica localizada na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro

2º- Rio de Janeiro

Pixabay Vista da cidade do Rio de Janeiro

3º- Gramado

Pixabay Gramado é um dos poucos destinos apontados que não conta com praia

4º- Porto Seguro

Pixabay Porto Seguro é uma importante cidade no litoral sul da Bahia

5º- Porto de Galinhas

Pixabay Porto de Galinhas fica localizada no litoral pernambucano

6º- Maceió

Pixabay Vista da praia em Maceió, no Alagoas

7º- Natal

Pixabay Além de praias, Natal conta com belas dunas

8º- Caldas Novas

Pixabay Mesmo sem praia, Caldas Novas desponta entre os top 10

9º- Arraial do Cabo

Pixabay Arraial do Cabo também fica na Região dos Lagos do Rio de Janeiro

10º- Paraty

Pixabay Paraty conta com boas ilhas para serem desbravadas

Feriados em 2019

Vale ressaltar que a última sequência de feriados de 2019 caiu ou vai cair no sábado, como foi o caso de 7 de setembro, 12 de outubro e, daqui algumas semanas, 2 de novembro.

Isso acaba fazendo diferença apenas para quem trabalha nesse dia da semana. Quinze de novembro é a melhor chance de o trabalhador arrumar as malas e emendar três dias de descanso, ou de muito agito, seja na serra ou na costa dourada.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Não é preciso sair do país para encontrar paisagens repletas de belezas conservadas. Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções variadas, desde chapadas a praias espelhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.