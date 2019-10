Cachorrão a uma vitória da vaga inédita na semifinal

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:00



Quando a Copa Paulista começou era utópico imaginar que o debutante EC São Bernardo chegaria na terceira fase dependendo das suas forças para se garantir na semifinal. Pois isso aconteceu. O Cachorrão joga hoje, às 15h, no 1º de Maio, contra o Comercial, e a vitória leva a equipe ao estágio seguinte, ou seja, a um passo da vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro, prêmio que será escolhido pelo campeão.



Com oito pontos, o EC São Bernardo divide a liderança da chave com o XV de Piracicaba, que hoje visita o já eliminado Linense. Se o time da região vencer, chega aos 11 e não será mais alcançado pelo próprio Comercial, que tem cinco. Em caso de empate ou derrota, o Cachorrão joga as fichas na última rodada, quando fará confronto direto com o Nhô Quim. O técnico Renato Peixe não quer deixar tudo para o fim de semana. Em seu primeiro trabalho como treinador efetivo – ele substituiu Régis Angeli na terceira rodada – o ex-lateral-esquerdo espera escrever capítulo importante na história do clube. “Jogo muito difícil, uma verdadeira decisão. Partida na qual a gente consegue com a vitória a classificação para a semifinal e isso seria dar mais um passo na história do clube. Então é muito importante não só para mim, mas para o EC São Bernardo também”, comentou o treinador.



Ao lado do Comercial, o time da região é o único que não pertence às duas principais divisões do Estado e avançar torna o feito ainda mais importante. “Classificação faz o clube entrar no cenário de vez. Primeira vez na Copa Paulista e chegar à semifinal é gratificante”, finalizou.