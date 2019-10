Jornada de funcionários da GM será reduzida

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:14



Um dia após anunciar a produção do quinto veículo na fábrica de São Caetano – o Joy Plus, nova versão do Prisma Joy, anteriormente feito em Gravataí, no Rio Grande do Sul –, a GM (General Motors) avisou que vai diminuir a jornada semanal dos trabalhadores. A partir de novembro, das 42 horas semanais, os colaboradores devem trabalhar por 40 horas.

A informação, que foi confirmada pela própria montadora após questionamento do Diário, foi dada aos colaboradores do chão de fábrica na tarde de ontem. Além disso, um day-off (folga com desconto no banco de horas) também está programado, para o dia 28 de outubro, devido à necessidade de ajuste de produção.

Os trabalhadores ainda não possuem informações sobre o impacto dessa mudança no valor dos salários, o que gera apreensão. “Estamos muito preocupados porque estão surgindo vários boatos de lay-off (suspensão temporária do contrato de trabalho) e demissões”, relatou um funcionário que preferiu não se identificar.

O problema da queda na produtividade é sentido em toda a indústria automotiva nacional, que é impactada principalmente pela crise na Argentina.

Na planta da montadora norte-americana de São Caetano, a questão é de conhecimento dos trabalhadores desde a última semana, quando o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano realizou assembleia na porta da fábrica para falar que a empresa sinalizou a possibilidade de instaurar lay-off por até quatro meses, ou de antecipar as férias coletivas.

Questionada sobre essa discussão, incluindo a possibilidade de redução no valor da remuneração, a GM afirmou que está discutindo com o “sindicato medidas para minimizar os impactos da redução de volume”.

A entidade representativa dos trabalhadores afirmou no início da semana que a empresa alega a existência de excedente de 300 a 350 funcionários do chão de fábrica – o que representa 12% dos 3.000 no total – para o volume atual de produção. A postura do sindicato era contrária à utilização do mecanismo de lay-off.

O Diário não conseguiu contato com a entidade até o fechamento desta edição para comentar as mudanças.