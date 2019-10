Tecnologia será diferencial no combate ao crime em S.Bernardo

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:00



O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Bernardo inauguraram, ontem, o COI (Centro de Operações Integradas), no Jardim do Mar. A unidade é pioneira, dado que agrega forças da Polícia Militar, Polícia Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) e integra diversas tecnologias do setor de inteligência da segurança pública estadual em endereço único. O objetivo é reforçar não apenas a segurança do município, mas também de toda a região, assegurou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Dentre as ferramentas tecnológicas presentes no equipamento estão software para levantamento de dados, drone para operações de campo, lousa virtual para planejamento de operações a aparelho portátil integrado com sistema da Polícia Civil que possibilita a identificação de digitais, por exemplo.

Governador do Estado, João Doria (PSDB) observou que o COI do município é a primeira unidade completa do Estado. “(São) Poucos passos entre a inteligência das polícias. A integração vai permitir uma ação mais eficiente e rápida da polícia”, apontou.

Conforme o delegado seccional de São Bernardo, Ronaldo Tossunian, outro diferencial é uma sala de situação voltada para o gerenciamento de crise com acesso a 673 câmeras instaladas em São Bernardo – 400 do trânsito e outras 273 do Detecta, sistema de monitoramento inteligente do governo do Estado para a segurança pública. “Toda a força de segurança e apoio estão centrados na discussão de ações e operações conjuntas”, assinalou.

“Este é o primeiro equipamento que integra as forças de segurança efetivamente. Elas já trabalhavam juntas, mas isso aqui (o COI) é o efetivo casamento entre as polícias”, afirmou Morando. O chefe do Executivo são-bernardense salientou, ainda, que a Prefeitura tem a “obrigação de ajudar na segurança pública”, mesmo que a lei determine que este setor é de responsabilidade estadual. “Os problemas estão na cidade e não no Palácio dos Bandeirantes. A segurança pública é um clamor da população e ninguém está imune”, completou.

A deputada estadual e primeira-dama de São Bernardo Carla Morando (PSDB) salientou que a ocasião é motivo de comemoração, uma vez que a sinergia entre polícias é essencial para combater crimes que afligem os moradores. “É a realização de um sonho da população, que almeja poder andar na rua com tranquilidade.”

O prédio, de 1.900 metros quadrados, abriga o 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), a primeira Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) e a GCM, além de duas unidades da Polícia Civil: a DPPI (Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso) e a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). O investimento somou R$ 3 milhões, sendo R$ 2 milhões do Estado e R$ 1 milhão da iniciativa privada.