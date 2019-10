Jardim Caçula recebe ação social do Diário no sábado

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:00



A edição de outubro do Diário do Grande ABC nos Bairros será realizada no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires, no sábado. Durante todo o dia – das 9h às 15h – a EE Di Cavalcanti (Estrada do Caçula, 100) será palco de atividades gratuitas voltadas às famílias em áreas como saúde, cultura, lazer e serviços jurídicos e de assistência social.

A ação contará com parceria da Prefeitura da cidade, que disponibilizará desde o Cidadania Móvel – veículo que oferece orientações e cadastros em programdas da assistência social, como o Bolsa Família – até serviços de corte de cabelo e manicure, proporcionados pelo Fundo Social de Solidariedade do município. A saúde dos participantes também receberá atenção especial, com aferição de pressão arterial, distribuição de preservativos, vacinas, testes de glicemia e orientação bucal.

Os moradores também terão a oportunidade de tirar dúvidas nas áreas jurídica, como direitos do consumidor e dos aposentados, e de tributos municipais. No posto do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), será possível emitir carteira de trabalho e cadastrar currículos. Haverá, ainda, aulas de zumba e taekwondo.

“Estamos falando de uma região afastada do Centro (cerca de oito quilômetros) e carente de infraestrutura e serviços. Esse evento vem a calhar, já que complementa as ações da Prefeitura no Jardim Caçula”, observa o secretário de Comunicação do município, Márcio Ferreira. A administração estima que a região concentre 30 mil pessoas.