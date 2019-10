Moradores pedem acesso no Rudge Ramos

Yasmin Assagra



16/10/2019 | 07:00



Moradores e comerciantes do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, pedem a retomada de acesso na Avenida Senador Vergueiro para a Avenida Caminho do Mar, no Largo São João Batista. Segundo relatos, mudança viária realizada pela Prefeitura que fechou o retorno trouxe congestionamento no local, principalmente em horários de pico, além da queda das vendas nos comércios locais. A reivindicação é alvo de abaixo-assinado eletrônico com 700 assinaturas – a meta é chegar a 1.000.

Segundo o administrador do grupo e jornalista Marcos Tatinha, 47 anos, a petição foi pensada pelos próprios moradores. Ele destaca que, atualmente, as opções para os motoristas que desejam desviar do trânsito são pelas ruas Jacquey e Helena Jacquey, no entanto, os trechos são estreitos. “As opções são inviáveis. Além disso, antes, com o acesso, era possível estacionar os carros mais perto dos comércios, hoje não mais”, observa,

Gerente de loja de calçados no local, Suzana Maria, 57, comenta sobre o prejuízo que a alteração viária tem trazido aos comerciantes da área. “O bairro estava sendo revitalizado e ganhou lojas mais famosas, o que nos ajudou muito”, diz. No entanto, segundo ela, após o fechamento do retorno na Senador Vergueiro, a clientela diminuiu e obrigou os estabelecimentos a demitir. “Antes tínhamos oito funcionários e, hoje, são quatro. Esperamos que isso mude.”

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que encontra-se em fase de elaboração um projeto de mobilidade “visando melhorias no sistema viário do local, com propostas de otimização e alteração de circulação”.