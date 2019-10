População sofre com ausência de médicos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:00



Moradores do bairro Campanário, em Diadema, têm enfrentado dificuldades para passar por consultas com médicos na UBS (Unidade Básica de Saúde) Maria Tereza. A unidade perdeu três profissionais nos últimos quatro meses e, com isso, a espera por atendimento já chega a 120 dias em alguns casos.

Embora o equipamento conte atualmente com quatro profissionais – dois generalistas, um ginecologista e um pediatra –, na tarde de ontem apenas um clínico geral trabalhava. Revoltados, os munícipes protagonizaram bate-boca com funcionários no local, situação que motivou a presença da Polícia Militar.

“As pessoas chegam aqui às 6h, 7h para pegar senha para atendimento, esperam até de tarde e são informadas que não vão ser atendidas porque os médicos foram embora. Sabemos que a demanda é alta, então precisamos de mais médicos aqui”, observa a aposentada e moradora do local há 20 anos Maria Aparecida Claviano Gomes, 58.

Outro problema denunciado pela munícipe é a falta de medicamentos na UBS do Campanário. “Um remédio simples que precisamos, como Dipirona (para tratamento da dor e da febre), por exemplo, não tem”, aponta.

A comerciante Maria Aparecida Januário da Cruz, 54, aguarda há quatro meses por consulta com o ginecologista. Apesar da necessidade de se cuidar, o que mais vem preocupando a munícipe é o tempo de espera por atendimento com pediatra para o filho Matheus, 7. “Demorei dois meses para marcar um pediatra nessa unidade e, no dia da consulta, me ligaram informando que o médico não viria trabalhar e que remarcariam. Até hoje não remarcaram”, reclama. “Fico muito preocupada, pois não temos outra opção de unidade de saúde aqui.”

A empregada doméstica Benedita Albina, 72, considera que falta organização na UBS. “Minha filha estava em tratamento com o psiquiatra e ele a encaminhou para o psicólogo. Como não temos convênio, tentamos agendar consulta nesta unidade, mas chegando aqui nos informaram que ela precisava ser encaminhada pelo médico da unidade, sendo que ela já estava com a guia em mãos. É um aburdo”, reclama.

Questionada, a Prefeitura de Diadema informou que um médico da UBS Maria Tereza está afastado por motivos de saúde, “sem causar prejuízos aos pacientes”, que são atendidos pelos outros médicos da unidade. A administração não explicou a situação observada ontem no local.