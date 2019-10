Do dgabc.com.br



15/10/2019 | 20:12



Ventos de quadrante Sul seguirão influenciando as condições de tempo nesta quarta-feira (16) no Grande ABC. O dia será de nebulosidade variando entre parcialmente nublado a nublado, com período de Sol entre nuvens. As temperaturas caem um pouco comparada aos últimos dias, com mínima prevista de 20ºC e máximas que chegarão na casa dos 26°C. No final da tarde não estão descartadas as possibilidades de pancadas de chuva isoladas. Essa situação de instabilidade no tempo continuará até pelo menos a próxima terça-feira (22).