Príncipe Harry confirma que o seu filho, Archie, Harrison, é ruivinho: - Você pode ver pelas sobrancelhas dele

15/10/2019 | 19:11



Uma fonte já havia adiantado, mas agora temos a confirmação do próprio príncipe Harry: o seu filho, Archie Harrison, fruto de seu casamento com Meghan Markle, é realmente ruivinho! Pois é, o bebê herdou a característica mais marcante do neto da Rainha Elizabeth II, que contou esse detalhe durante uma aparição no WellChild Awards nessa terça-feira, dia 15.

Segundo informações da People, o casal dividiu que o bebê de cinco meses de idade já participou de um primeiro grupinho de brincadeiras, com outros nenês, algo que ele amou, de acordo com o que a Meghan disse. Além disso, o próprio Harry falou sobre os fios ruivinhos do filho!

- Você pode ver pelas sobrancelhas dele, entregou o irmão de príncipe William, que está processando jornais ingleses.

O casal conversou bastante com uma menininha, Milly Sutherland, de 11 anos de idade, e a mãe dela, Angela, de 50 anos, na recepção do evento. Para o site, a mãe contou os detalhes da conversa:

- Meghan disse que ele tem [os cabelos ruivos] e Harry disse que ele com certeza é [ruivo] e que você pode ver pelas sobrancelhas dele. Harry disse que ele não teve cabelo por cinco meses, mas Meghan disse que ela o havia levado ao grupo de recreação e que havia outras crianças lá com a mesma quantidade de cabelo ou até menos.

Muito amor, né?

Já queremos ver fotos mais novas do pequeno Archie!