Larissa Manoela e Leo Cidade comemoram um ano e dez meses de namoro: Sentimento esse que veio pra ficar

15/10/2019 | 19:11



Os queridinhos, Larissa Manoela e Leo Cidade, estão em clima de festa! Os dois comemoraram mais um aniversário de namoro, completando dessa vez, um ano e dez meses juntos!

Românticos, os dois fizeram declarações pelo Instagram. A atriz escreveu:

Que bom te encontrar nessa vida. Em cada olhar tanto amor. Nossos corações na mesma batida. Cada pedra do caminho vira flor. É tão bom saber que você está comigo. Sentimento esse que veio pra ficar. Todo abraço cada vez mais bonito Esse teu jeito sincero que faz eu te amar. Meu menino. Eu & você por 1 ano e 10 meses e muitos mais. Te amo, disse Larissa citando um trecho de sua própria música, Meu Menino.

Já o ator de 23 anos de idade, disse:

1.10 meses, meu amor, saudades de você, saudades do seu carinho, do seu amor de mula, do seu cheirinho, saudades de te encher o saco, saudades do amor da minha vida, te amo muito! Minha menina.