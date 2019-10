Em louvor a Nossa Senhora da Ucrânia

Ademir Medici

No encontro que tivemos com dona Xênia Zemczak, em sua casa, em Rudge Ramos, tivemos a assessoria de seus filhos e noras. Folheamos álbuns fotográficos. Gravamos um belo depoimento. E sentimos toda a religiosidade familiar representada pela estampa de Nossa Senhora da Ucrânia.

Aos domingos, dona Xênia, 92 anos, vai à missa em igreja da Vila Bela, o bairro que a acolheu e ao seu marido, Andrey Zemczak, em 1948.

Sr. Andrey, operário na Áustria, galgou posições no Brasil. Profissional de vários ofícios. Tornou-se empreiteiro de obras. Incorporou-se aos usos e costumes do trabalho nacional. Sua partida data de 10 de março de 1987.

Diário há 30 anos

Domingo, 15 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7197

Polícia – Gangs de menores levam medo e tensão às escolas públicas.

Reportagem: Dinilson Vieira

Gente – Fábio Ribeiro, 23 anos, o jogador Fabinho. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Ponteiro direito. Chegava a titular do Corinthians Paulista e contava sua vida ao repórter Saulo Leite.

Ribeirão Pires – Realizada a 2ª Festa da Azaleia.

Em 16 de outubro de...

1914 – A guerra. Manchete do Estadão: os interesses portugueses na Alemanha confiados à guarda do Brasil; última hora: os franceses retomam Altkirch e Mulhousse.

1919 – Nomeada a professora Iracema Freire da Silveira para reger interinamente a 3ª Escola Feminina de Ribeirão Pires; nomeada a professora Laura Lopes da Silva para reger, também interinamente, a 2ª Escola Feminina de Paranapiacaba.

– Arlette Pinheiro Esteves da Silva, a atriz Fernanda Montenegro, nasce no Rio de Janeiro.

1924 – Benedicto Pilissoni, o Ditinho do Bandolim, nasce em Itapuí (São Paulo). Veio para Santo André em 1959. Aposentou-se como metalúrgico. A música o acompanhou desde criança.

1969 – Inaugurado o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Do acervo fazem parte peças localizadas por Hugo Duzzi na antiga capela dos Pires, em São Bernardo.

Santos do Dia

Hoje é dia de dois santos muito cultuados no Grande ABC: Santa Edwiges, com paróquia na Vila Vivaldi, e São Geraldo Magella, com paróquias no Jardim Petroni e na Vila Guaraciaba.

Há também uma capela em louvor a Santa Edwiges, no Jardim Alto da Boa Vista, ligada à Paróquia São Paulo Apóstolo, em Mauá.

Santa Edwiges (Bavária 1174 – Trebnitz 1243). Religiosa. Uma vida dedicada aos necessitados.

São Geraldo Magella (Itália 1725-1755). Redentorista. Considerado o padroeiro da gravidez, dos falsamente acusados, das boas confissões, da maternidade.

Margarida Maria Alacoque

