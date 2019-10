15/10/2019 | 17:11



Após um suposto affair com Gabriel Medina, Bruna Griphao foi vista novamente com Felipe Roque. Depois de terem sido flagrados juntos no Rock in Rio, as duas estrelas foram fotografadas em Recife, no Wehoo Festival, no último sábado, 12.

Além disso, a coluna de Leo Dias conseguiu um vídeo exclusivo dos dois em uma área VIP do festival. Durante uma queima de fogos, Felipe e Bruna aparecem bem juntinhos, em clima de romance.

Por enquanto, nada foi oficializado! Mas esses dois fariam um baita casal bonito, né?