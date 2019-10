Maria Zilda Bethlem explica momento indelicado com Patrícia Poeta

15/10/2019 | 17:11



Maria Zilda Bethlem finalmente falou sobre o climão durante a sua participação no programa Mais Você, exibido no dia 26 de setembro. Na ocasião, a atriz afirmou que estava frustrada por não ver Ana Maria Braga, já que na época a apresentadora estava de férias e sendo substituída por Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini. Então, em entrevista ao programa Na Lata, publicado na última segunda-feira, dia 14, Maria Zilda aproveitou para pedir desculpas à Poeta, esclarecendo ainda, à Antonia Fontenelle, que chegou a rever a sua participação para notar se tinha sido mesmo indelicada no bate-papo.

- Quero pedir desculpas à Patrícia Poeta, porque ela deve ser muito mais emotiva e sensível do que eu. Capaz dela ter chorado depois desse programa. Eu vi esse vídeo mais de 20 vezes para ver se eu tinha sido indelicada com ela, porque não tem nada mais desagradável do que você ser convidada para um programa e ser grosseira com quem está te entrevistando.

A artista, porém, não deixou de fazer reclamações sobre o programa.

- Virou um auê. Eles ficaram nervosos. Só sei que o programa, que era para ser de meia hora, virou oito minutos. E tem mais! Era o café da manhã da Ana Maria Braga e eu não tomei nem um café preto. Nem um suco de laranja.

E reforçou que sua intenção não era ruim.

- Eu aproveitei a oportunidade no cenário dela [Ana Maria Braga], na casa dela, para fazer um elogio à ela. Isso não diminui ninguém.