‘Carcereiros’ estreia na Mostra Internacional em SP

Miriam Gimenes



16/10/2019 | 07:24



O filme Carcereiros , dirigido por José Eduardo Belmonte, foi selecionado para a Mostra Brasil na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O longa terá sua estreia sábado, às 16h20, no Cinearte 1 (Av. Paulista, 2.073), em São Paulo. Após a sessão haverá um bate-papo com a equipe do filme.

Inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella e na série de sucesso da Globo, vencedora do Grande Júri no MIPTV 2017, em Cannes, o filme traz uma nova história de dentro do presídio. Desta vez, Adriano será encarregado de encarcerar um perigoso terrorista internacional, interpretado por Kaysar Dadour.

O longa – que chega aos cinemas dia 28 de novembro –, também passará domingo, no Reserva Cultural, e dia 23, na Cinesala. Mais informações em 43.mostra.org.