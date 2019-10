Mistérios da alma são explorados em peça

Miriam Gimenes



16/10/2019



A Cia Grite de Teatro, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) está completando 25 anos de carreira. E, de modo a comemorar um quarto de século, estreia sábado, às 21h, o espetáculo Você Precisa Saber de Mim, no Teatro da Cia do Feijão (Rua Dr. Teodoro Baima, 68), em São Paulo.

O texto surgiu após pesquisa dos atores sobre as transformações abruptas e violentas sofridas em sociedade nos últimos anos, sobretudo contra as minorias de representação e narra a história de Heitor (Kleber di Lázzare), um escritor que decide escrever um livro que narra de forma crua a sua vida desde a infância. Ao decidir relatar um ato extremo no capítulo final do seu último livro, o escritor também se convence de se suicidar na madrugada do lançamento da obra em questão.

É quando ele se encontra com o Heitor de 25 anos, interpretado por Guilherme Delazzari, com quem trava embate sobre medos, violências, vida e morte, preconceito e existência, na busca por transformar o real do último capítulo do livro em ficção.

“Ao se verem diante da dúvida entre valores básicos, como poesia e barbárie, amor e violência, os atores e as personagens entram numa ‘saga teatral’ para tomar posse do direito de voltar a respirar no tempo dos pulmões”, analisa o autor, diretor e ator Di Lázzare. Ele e Guilherme assumem diversas personagens que ampliam a narrativa e teimam em transpor as regras estabelecidas como normais.



Você Precisa Saber de Mim – Teatro – No Teatro da Cia do Feijão (Rua Dr. Teodoro Baima, 68). De sábado até dia 1º de dezembro, aos sábados (21h) e domingos (19h). Os ingressos custam R$ 40 (R$ 20 meia-entrada) e a bilheteria é aberta uma hora antes do espetáculo.