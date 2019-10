Liam Hemsworth ainda ama Miley Cyrus, mas fonte afirma: Não há chance de reconciliação

15/10/2019 | 16:11



O divórcio de Miley Cyrus e Liam Hemsworth aconteceu em agosto deste ano e ainda está dando o que falar. Mesmo depois de ter sido flagrado com a atriz australiana Maddison Brown, o ex-marido de Miley parece ainda sofrer com o término.

Na última segunda-feira, 14, o site Hollywood Life conversou com uma fonte próxima de Liam, que trouxe mais informações sobre o fim da união do ator com a cantora.

- Ele ainda ama a Miley e essa separação foi extremamente difícil para ele. Ele foi muito, muito afetado por tudo. Alguns até diriam que ele sofreu mais do que ela, conta a fonte.

Explicando mais sobre como Liam se sentiu, a fonte comenta:

- Miley não é mais quem ele amava originalmente e ela não pode mudar, mas ele percebeu que não podia mais estar com ela assim. Ele não consegue acreditar no que está vendo na internet sobre ela desde o rompimento.

Além de trazer todos esses detalhes sobre os dois, o informante também falou que a possibilidade dos dois se reconciliarem é nula.

- Ele sentiu que a mulher que ele conheceu e a mulher que ele se divorciou eram duas pessoas completamente diferentes. Não há chance de reconciliação.

Logo depois do fim do casamento, o ator foi ficar com a família na Austrália. Agora, Liam já voltou ao trabalho e está no Canadá, nas filmagens da série Dogde and Miles.

A situação toda é bem chata, não é?