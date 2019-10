Após separação de Fernanda Souza, Thiaguinho aparece sem camisa ao lado de morena

15/10/2019 | 16:11



E as notícias sobre o fim do casamento de oito anos de Fernanda Souza e Thiaguinho continuam a surgir! Na tarde desta terça-feira, dia 15, o jornalista Leo Dias deu mais informações sobre o término do relacionamento durante o programa Fofocalizando. No ar, o colunista exibiu uma foto de Thiaguinho, sem camisa, ao lado de uma morena, alegando ter recebido o clique há uma semana. Como a imagem gerou especulações - já que existem rumores de que o cantor levava uma vida de solteiro quando não estava com Fernanda -, Dias entrou em contato com a assessoria de imprensa do músico, pedindo por um esclarecimento. A resposta da assessoria, entretanto, não revelou a identidade da mulher em questão.

Segundo o jornalista, a foto foi tirada por uma convidada durante um churrasco de confraternização do evento Tardezinha, em Salvador, na Bahia. A assessoria também alegou que o clique não tem nada demais. Mesmo assim, o fato de Thiaguinho estar sem camisa causou certo estranhamento, visto que, caso se tratasse de uma selfie com uma fã, estaria um pouco íntimo demais.

Procurada, a assessoria de imprensa do artista ainda não foi encontrada para confirmar essa versão e/ou comentar sobre o caso.