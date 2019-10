César Tralli chora ao reencontrar funcionária de escola onde estudou

15/10/2019 | 16:11



César Tralli fez muita gente se emocionar na tarde desta terça-feira, dia 15. Neste Dia do Professor, o SP1 exibiu o último episódio do especial Diário de Escola, que fez homenagens a todos os funcionários de escolas públicas de São Paulo, e o jornalista encerrou a série visitando a escola onde estudou por sete anos. Na visita, realizada 35 anos depois de Tralli ter deixado a instituição, o apresentador mostrou todos os cantinhos da escola, citou os locais que receberam melhorias e, ainda, exibiu as notas de seu boletim, que eram praticamente perfeitas - a não ser por uma nota C tirada no 1º bimestre de um ano escolar, mas que foi rapidamente recuperada nos bimestres seguintes.

Em um determinado momento, Tralli encontrou a secretária Edilce, que trabalha na escola há 41 anos. O jornalista, então, se emocionou bastante e começou a chorar ao abraçar a funcionária, que ficou surpresa por ter sido reconhecida por Tralli.

- Essa daqui cuidou de mim quando eu era pequeno, contou o apresentador, com orgulho.

De volta ao estúdio do SP1, Tralli falou sobre o especial e reforçou o quanto é importante valorizar a escola pública. Entretanto, ele quase não conseguiu manter o discurso, já que estava visivelmente emocionado ao rever a reportagem.

- Estou com a voz embargada aqui, admitiu.

