Viagem de navio: conheça as vantagens de fazer um cruzeiro

Redação



15/10/2019 | 14:48

A viagem de navio é popular entre os brasileiros. Realizar um cruzeiro, seja ele marítimo ou fluvial, é uma experiência que pode ser feita por qualquer viajante – basta escolher bem o tipo de embarcação e os destinos por onde ela vai navegar.

Viagem de navio: vantagens

Segundo a operadora de turismo Abreu, fazer uma viagem de navio pode ser uma boa opção para conhecer vários destinos em uma única viagem. Isso porque os cruzeiros oferecem conforto e praticidade para os turistas, funcionando basicamente como uma espécie de resort flutuante.

A diferença, no entanto, é que o quarto de hotel acompanhará o turista durante todo o trajeto. Assim, não é preciso fazer e desfazer as malas a cada nova parada, bem como realizar o check-in em uma nova hospedagem ou carregar a bagagem para todos os lados.

Além disso, as embarcações fazem paradas em diversos destinos em poucos dias, o que é ótimo para quem tem vontade de conhecer lugares diferentes. Assim, não é preciso escolher apenas uma ilha do Caribe, um país do Mediterrâneo ou uma região do litoral brasileiro: é possível explorar as paisagens e culturas de vários lugares.

Outra praticidade é que diversos passeios pelos destinos são organizados e vendidos a bordo, o que possibilita ao viajante não se preocupar com planejamento de itinerários nas paradas. Isso sem contar a possibilidade de fazer amizades no caminho.

Para completar, o tédio passa longe de qualquer viagem de cruzeiro marítimo ou fluvial. Isso porque há excelentes acomodações, além de infraestrutura completa de entretenimento.

A maioria das embarcações conta com piscinas, spa, salas de jogos, espetáculos de dança, música e teatro, aulas e workshops diversos, atividades infantis e muito mais. Por isso, todos os minutos em alto-mar podem ser muito bem aproveitados.

Viagem de navio – temporada brasileira

E já que o assunto é sobre cruzeiros, confira na galeria todos os navios que virão para o Brasil na temporada 2019/2020.