Dúvida dos leitores: Como criar um aplicativo

Sérgio Vinícius



15/10/2019 | 14:48

Uma das dúvidas mais comuns em buscadores (e também por parte dos leitores do 33Giga) é como criar um aplicativo. É possível recorrer a empresas especializadas no assunto ou, também fazê-los a partir do zero em ferramentas da web.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Caso sua ideia seja contratar uma empresa especializada, há uma série delas que podem ser encontradas via uma busca na web. Entretanto, se a ideia é você mesmo resolver o problema, um site que permite criar aplicativos facilmente (mesmo que a pessoa não saiba programar ou que tenha noções de design), é a Fabaap.

A reportagem do 33Giga avaliou a ferramenta e em poucas horas conseguiu criar um app completo. Bastante intuitiva, para usar a plataforma, basta criar um cadastro (com login e senha) e imediatamente o usuário consegue desenvolver o app.

Até que o app do 33Giga ficou simpático

A página inicial do Fabaap tem uma série de ferramentas auto explicativas – que permitem incluir imagens e ícones em geral no app, assim como linkar com sites externos, criar listas, conectar a serviços famosos (como o Mercado Livre) e outros itens.

O programa online permite que o usuário crie seu aplicativo gratuitamente – e ele vira automaticamente um web app (é apresentado em uma página da web, formatada para celular). Ao terminar a tarefa, pode-se publicar nas lojinhas do Android e do iOS. Neste segundo caso, o usuário precisa ter uma conta paga no Fabaap (que custa a partir de R$ 428 ao ano e oferece mais funções – como adição de até 500 abas e notificações em push ilimitadas).