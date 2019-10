Ainda sem selecionáveis, Santos treina e Sampaoli recebe homenagem de crianças

15/10/2019 | 14:31



Ainda sem poder contar em campo com a volta de Soteldo, Felipe Jonatan e Derlis González, que ficarão novamente à disposição depois de servirem suas respectivas seleções, o elenco do Santos treinou na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, onde realizou o seu penúltimo trabalho de preparação para o jogo contra o Ceará, na quinta, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade, como de costume na imensa maioria dos treinamentos comandados pelo técnico Jorge Sampaoli, só teve os primeiros dez minutos liberados para a presença dos jornalistas, que só puderam acompanhar o aquecimento dos jogadores.

Entretanto, neste período já foi possível notar que Soteldo, Felipe Jonatan e Derlis González não estavam presentes. A tendência é a de que eles voltem a trabalhar nesta quarta-feira e possam ser relacionados pelo treinador argentino para o duelo com os cearenses. Cueva, que se reapresentará apenas na quinta após ir para a seleção peruana, não deve ser aproveitado nem para ficar no banco de reservas.

Para esta partida diante do Ceará, o comandante não poderá contar com os atacantes Marinho e Uribe, suspensos. Em compensação, ele terá o retorno do meia uruguaio Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão e ficou fora do jogo em que a equipe alvinegra empatou por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela rodada passada do Brasileirão.

Esse treinamento de terça-feira, por sinal, foi o primeiro que teve a presença dos atletas que foram titulares na capital gaúcha. Com o empate no Sul, o time santista voltou a cair para a terceira posição do torneio nacional, com 48 pontos, e ficou a dez de distância do líder Flamengo e dois atrás do Palmeiras, que recuperou a vice-liderança no fim de semana.

HOMENAGEM - O treinamento desta terça ficou marcado pela homenagem que Sampaoli recebeu de duas crianças no CT Rei Pelé. O garoto Bruno, de sete anos, e a menina Isabella, de nove, entregaram uma cesta de presentes ao técnico e fizeram um cartaz no qual parabenizaram o comandante pelo Dia dos Professores, comemorado neste dia 15 de outubro.

No cartaz, as crianças escreveram as frases "Feliz Día de los Profesores" e "Te amamos". Para completaram, elas ainda vestiram camisetas personalizadas, nas quais o treinador foi retratado em uma montagem que continha uma bandeira da argentina e o símbolo do Santos. E na costas das camisas foi escrita a hashtag #FechadosComSampaoli.