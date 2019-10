Após festa, Luana Piovani diz que fará outro procedimento estético e esclarece ciúmes do namorado

15/10/2019 | 14:10



Luana Piovani foi a anfitriã de mais uma edição do evento A Festa Da Lua, que aconteceu em Lisboa, capital de Portugal, no último domingo, dia 13! A apresentadora, então, compartilhou algumas fotos da ocasião nas redes sociais, recebendo diversos elogios e curtidas em seu perfil do Instagram.

Foi quase a #festadamusicatupiniquim #festaboadap***a. Mais uma vez @afestadaluaofficial esquentou os corações e fez sucesso. Teve lua cheia e chuva e a malta curtindo todas as estações. A vida é um sopro, escreveu a artista.

Nos comentários, uma fã perguntou para Luana sobre plásticas e procedimentos estéticos - e a atriz confessou que está prestes a realizar mais uma intervenção.

Luana, você já fez algum procedimento cirúrgico estético no seu corpo? Te acho tão natural!, questionou a internauta.

Coloquei silicone e estou indo tirar a gordura da axilaaaa, respondeu Luana.

Uma outra usuária perguntou se o namorado da apresentadora, Ofek Malka, não tem ciúmes dela ir em festas assim, sozinha.

Luana, ele não tem ciúmes de você?, escreveu a fã.

Não!, disparou a artista.

Bem sincera, né?