Daniel Alves volta a treinar e reforça o São Paulo contra o Cruzeiro

15/10/2019 | 13:28



O lateral-direito Daniel Alves se reapresentou nesta terça-feira ao São Paulo e deve reforçar o time para a partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, às 21h, no estádio do Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como o jogador estava com a seleção brasileira nos dois amistosos em Cingapura, ele ainda é dúvida para começar entre os titulares. O técnico Fernando Diniz ainda avaliará o cansaço físico por causa da viagem e do fuso horário.

Quem também deve reforçar a equipe é o atacante Antony. Ele estava com a seleção olímpica, que perdeu para o Japão por 2 a 1 no Recife. O jogador são-paulino começou entre os titulares e foi substituído no início do segundo tempo. Antony viajará direto para Belo Horizonte.

A delegação do São Paulo viaja nesta terça-feira para a capital mineira. Pablo, Everton, Toró e Rojas, lesionados, seguirão tratamento. Raniel, recuperado de uma amidalite, e o espanhol Juanfran, recuperado de dores musculares, devem voltar a ser relacionados.

O São Paulo chega para a partida embalado pela vitória no clássico sobre o Corinthians e tenta entrar para o G4 do Campeonato Brasileiro. O time deve entrar em campo para enfrentar o Cruzeiro com: Tiago Volpi; Igor Vinicius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Tchê Tchê, Liziero, Hernanes e Antony; Alexandre Pato.