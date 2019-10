Quantos dias você precisa trabalhar para comprar um iPhone 11 Pro?

Da Redação, com assessoria



15/10/2019 | 13:18

Após a apresentação da nova linha de celulares da Apple, o time de analíticos do Picodi decidiu comparar a média salarial em países selecionados com o preço à vista do novo iPhone 11 Pro (modelo de 64 GB). Assim, a empresa descobriu quantos dias trabalhados são necessários para comprá-lo.

No Brasil, o preço oficial do iPhone 11 Pro será de R$ 6.299,10. Como, de acordo com dados do IBGE, a renda média do País é R$ 2.298, estatisticamente um brasileiro tem que trabalhar 63,7 dias para pagar o celular deste ano. Essa média coloca o Brasil como o oitavo mais caro para comprá-lo.

Na liderança do ranking estão Suíça (4,8 dias), Estados Unidos (5,8 dias) e Luxemburgo (6,7 dias). Veja a lista completa abaixo:

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você aproveita para conferir a evolução do iPhone: