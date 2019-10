Fiat Cronos ganha versão para o público PcD

Leo Alves



15/10/2019 | 12:48

A Fiat lançou uma versão do Cronos voltada para o público PcD. Equipada com o motor 1.8 de 139 cv, ela conta com câmbio automático de seis marchas e pode ser adquirida por R$ 54.655 com o desconto no IPI e isenção do ICMS. Segundo a marca, não haverá cobrança extra pela pintura metálica.

Fiat Cronos PcD: equipamentos

De série, o sedã conta com central multimídia com tela de sete polegadas e compatibilidade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, volante multifuncional, sensor de pressão dos pneus, alarme antifurto, sensor de estacionamento, auxilio de partida em rampa e controles de tração e estabilidade. Direção elétrica, ar-condicionado e regulagem de altura do banco do motorista também estão entre os equipamentos.

O modelo pode ser pintado nas cores Branco Banchisa (sólida), Prata Bari e Cinza Silverstone (metálicas).

Guia PcD

Na galeria, confira outros carros que têm versões voltadas exclusivamente para o público PcD.

