Onde comer em San Francisco: 7 opções para se deliciar

Nenhuma cidade dos Estados Unidos tem tantos restaurantes com três estrelas no Guia Michelin quanto San Francisco. E o melhor de tudo é que a constelação local abrange tanto casas luxuosas quanto acessíveis, dando oportunidade para todo mundo comer do bom e do melhor na cidade. Entre endereços premiados e clássicos, confira onde comer em San Francisco.

Onde comer em San Francisco

Divulgação Al’s Place

Este é o restaurante com estrela Michelin mais barato dos Estados Unidos e líder da lista de onde comer em San Francisco. Pratos lindos e saborosos, como a barriga de porco, são servidos a partir de US$ 18. Destaque também para a truta e para as diversas opções vegetarianas disponíveis no cardápio.

Divulgação Atelier Creen

Este restaurante pertence à chef Dominique Crenn, uma das melhores do mundo. No Guia Michelin 2019, ostentou três estrelas. O cardápio investe em pratos exóticos, como a amêijoa-gigante com ouriço do mar e frutas cítricas ou o caranguejo com algas e soro de leite.

Divulgação Benu

Com três estrelas no Guia Michelin, esta casa sofisticada prepara pratos que parecem obra de arte, como o ovo de codorna perfeito servido com um caldo grosso de gengibre ou os mexilhões recheados com macarrão e legumes finos. As sobremesas também são de dar água na boca.

Divulgação State Bird Provisions

Esta é mais uma opção de restaurante estrelado em San Francisco que não esfola o bolso. No menu, há uma deliciosa salada de barriga de porco, que pode preceder a truta vermelha com tangerina e manteiga marrom de avelã. Como o lugar é pequeno e disputado, vale a pena fazer reserva.

Paulo Basso Jr. The Stinking Rose

Com outra casa em Los Angeles, este lugar é uma das boas pedidas na hora de decidir onde comer em San Francisco. Qualquer prato por lá leva alho, que está até mesmo na decoração. Os cortes de carne são suculentos, e o molho de alho com pão quentinho servido na entrada é uma delícia. Você vai lembrar dele por muito tempo, para o bem e para o mal.

Paulo Basso Jr. Boudin Bakery

Esta é a casa mais recomendada para comer no Fisherman’s Wharf. Isso porque ela serve a clam chowder, prato típico de San Francisco, que na verdade é uma sopa no pão, aqui, servida em deliciosos pães bola.

Paulo Basso Jr. Hard Rock Cafe

Situado bem na entrada do Pier 39, o endereço já é figurinha carimbada entre os brasileiros, mas pode ser uma boa pedida na hora de comer na região. O melhor de tudo é que as porções por lá sã bem servidas, das entradas e sanduíches às sobremesas.

