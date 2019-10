Um pessoa morre e duas ficam feridas após prédio residencial desabar em Fortaleza

Do Dgabc.com.br

15/10/2019 | 11:26



Atualizada ao 12h06

Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15) em Fortaleza. O edifício fica na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense. As primeiras informações dão conta de que uma pessoa morreu e duas estão feridas. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Romário, disse que duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, além de ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), fazendo buscas por mais vítimas.

