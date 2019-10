Chevrolet Prisma é rebatizado e vira Joy Plus: preços começam em R$ 51.290

Leo Alves



O nome Prisma foi completamente descontinuado pela Chevrolet. A nova geração passou a ser chamada de Onix Plus, mas ainda restava o modelo antigo. Porém, a marca achou melhor renomear o três volumes para Joy Plus, que agora é o sedã de entrada da marca. Os preços começam em R$ 51.290.

Chevrolet Joy Plus: novidades

Visualmente, o modelo herda o desenho que estreou no Prisma em 2016. Assim como no Joy hatch, o pacote Black é ofertado como opcional e agrega luz de posição em LED nos faróis, rodas de 15 polegadas com calotas escurecidas, maçanetas na cor do veículo, logotipo da Chevrolet em preto e moldura da grade e retrovisor em preto brilhante.

Por dentro, o painel de instrumentos segue com a iluminação laranja, como já acontecia com Onix e Prisma Joy. Entre os equipamentos, o três volumes traz direção elétrica, ar-condicionado, além de vidros e travas com acionamento elétrico. O kit multimídia — que não é o Mylink, o sensor de estacionamento traseiro, assim como o ajuste elétrico dos retrovisores, são todos oferecidos como accessórios.

Sob o capô, nada muda. O sedã segue equipado com o motor 1.0 SPE/4 de 80 cv, associado ao câmbio manual de seis marchas.

Fabricado em São Caetano do Sul (SP), o Chevrolet Joy Plus chega às concessionárias já em outubro com seis opções de pintura: Branco Summit, Prata Switchblade, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Preto Ouro Negro e a nova cor Azul Blue Eyes.

