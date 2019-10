7 atrações em Santa Catarina para aproveitar em outubro

Redação



15/10/2019 | 11:18

Outubro é sinônimo de festa em Santa Catarina. O estado fica repleto de eventos especiais em comemoração à cultura deixada pelos colonizadores, sobretudo alemães, italianos e portugueses.

Área central dos festejos, a Costa Verde & Mar conta com infinitas possibilidades para os visitantes aproveitarem um pouco mais a região entre uma festa e outra. Uma opção para se aprofundar na tradição local vivenciando práticas típicas é fazer o Tour da Experiência ou, então produzir seu próprio artesanato.

Atrações em Santa Catarina

Tour cultural guiado a pé

Caminhar com um guia por pontos históricos e culturais do litoral é algo que costuma divertir bastante os turistas durante o Tour da Experiência. Durante o passeio, o visitante é levado para monumentos, pontos artísticos e locais tradicionais, tudo para despertar um olhar diferente sobre a região.

Fazer a própria cerâmica

Nesta experiência, um artista apresenta o universo da cerâmica aos visitantes e ensina o desenvolvimento de uma peça. Orientados pelo ceramista, os turistas têm a oportunidade de desenvolver a arte com um bloco de barro, água, fogo e muita criatividade.

Produção de artesanato

Como a região abrange o interior e o litoral, itens como escama de peixe, conchas, couro e cerâmica representam muito a Costa Verde & Mar.

Esses e outros materiais estão disponíveis nas oficinas onde o visitante aprende a fazer o próprio artesanato. No local, é possível aprender ainda a produzir uma boneca Bayomi, tradição da comunidade quilombola, confeccionada por mães para presentear suas filhas.

Oficina de arte

Produzir bonecos em argila, fantoches, bordado, ilustração, entre outros, está entre as opções para os turistas aproveitarem Santa Catarina.

Com esta experiência, até mesmo os que possuem pouca prática se tornam artistas. Vale ressaltar que um profissional explicar os detalhes das técnicas e estimula a manualidade e a criatividade.

Moda praia com elementos culturais

A Costa Verde & Mar é reconhecida pela produção de moda praia e íntima. Com essa experiência, o visitante poderá acompanhar o processo de criação de uma coleção que usa elementos da cultura regional. Também emprega o conceito do artesanato “handmade”, feito à mão.

Passeio cultural e ecológico de buggy

A proposta leva o visitante à vivência da cultura regional. Passa por engenho, oficinas de sambaquis, igrejinha secular, praias e vários outros pontos turísticos que retratam a história local.

O passeio conta com orientação de guia especializado e garante muita diversão e aprendizado a respeito da natureza.

Maior Museu Oceanográfico das Américas

O turista pode desvendar os mistérios dos oceanos com o raro acervo deste museu, um dos quatro principais de história natural do Brasil.

O local conta também com materiais audiovisuais que tornam a exériência ainda mais divertida. O local é dividido em alas e cores, para dar a sensação de um mergulho pelas profundezas.

