App resume livros essenciais para começar um novo negócio em áudios curtos

15/10/2019 | 11:18

Começar um negócio requer dedicação e preparação. Além de muito estudo e conhecimento de mercado, um grande trunfo para aprender mais e descobrir por onde começar é a leitura.

Muitos empreendedores, no entanto, afirmam que não conseguem ler tudo o que desejam. De acordo com a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Ibope e encomendada pelo Instituto Pró-Livro, falta de tempo e de paciência são alguns dos itens apontados como desanimadores do hábito de leitura.

Para resolver este problema, o aplicativo Esens reuniu um time de especialistas em literatura, leitura dinâmica e tradução para resumir best-sellers não ficcionais em áudios que transmitam a essência principal da obra em um período curto de tempo, e que podem ser acessados em qualquer lugar de forma dinâmica. Com isso, a ferramenta propõe um livro por dia para conseguir, em uma semana, dar o pontapé inicial na abertura de um novo negócio. Veja os sete títulos disponíveis!

1. A ilusão de Ícaro (25 min)

O livro aponta para um mito tão velho quando os gregos antigos, de que mirar alto terminaria em lágrimas. O autor, Seth Godin, possui outros best-sellers, incluindo A vaca roxa (Purple Cow), Tribos (Tribes) e Cutuque a Caixa (Poke the Box).

2. A startup enxuta (25 min)

O livro ajuda startups e empresas de tecnologia a desenvolver modelos sustentáveis de negócios. O autor, Eric Ries, é um empreendedor de sucesso. Ele é cofundador da IMVU, uma rede social que usa avatares em 3D.

3. O Meio Confuso (26 min)

O livro desvenda a difícil realidade de levar seu próprio empreendimento da concepção à linha de chegada. O autor, Scott Belsky, é um empreendedor e investidor. Ele é o fundador e ex-CEO do Behance, serviço de networking digital para profissionais criativos.

4. A Terceira Onda (22 min)

O livro explica que, neste ponto da era da informação, relevância e sucesso dependem de sua conscientização da conjuntura atual. O autor, Steve Case, é cofundador da AOL e CEO da Revolution, uma empresa de investimentos que apoia empreendedores e empresas como a Zipcar e a Sweetgreen.

5. Segredos que um passarinho me contou (27 min)

O livro conta a história de como o autor, Biz Stone, se tornou cofundador do Twitter e explora os insights inestimáveis que o levaram até lá. Após deixar a rede social, fundou a Jelly, um aplicativo de perguntas e respostas baseado em imagens. Também tornou-se investidor anjo para várias empresas.

6. Tração (23 min)

O livro explica por que o sucesso de cada startup depende não apenas de seus produtos, mas da base de clientes que ela mesma constrói. Os autores, Gabriel Weinberg e Justin Mares, dirigiram startups que forma vendidas por quantias que chegavam aos oito dígitos.

7. Fisgado (27 min)

O livro explica, com anedotas e estudos científicos, como e de que forma integramos certos produtos em nossas rotinas diárias, bem como a importância desses serviços para qualquer empresa voltada para o consumidor. O autor, Nir Eyal, é escritor, professor e consultor que há muito tempo aconselha startups e outras empresas a projetar produtos de sucesso.