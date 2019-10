Do Diário do Grande ABC



Na próxima década, mais de 60% dos professores em atividade no Brasil poderão se aposentar. A mudança demográfica que está em curso no País demanda nova forma de pensar a carreira na educação. A análise Como melhorar a educação? – do Instituto Alfa e Beto – aponta que o desafio do magistério no Brasil não reside unicamente no currículo dos cursos de formação ou nos salários; o impasse está em criar novas e atraentes carreiras para os recém-formados, o que inclui mecanismos para que esse profissional tenha acesso a diferentes maneiras de continuar aprendendo. E aprender é demanda clara entre os professores, sobretudo os mais jovens.

Quando pensamos em como tornar a profissão atraente para os jovens brasileiros, podemos buscar inspiração em países com reconhecida qualidade na educação. No Chile, há 20 anos a carreira é pensada de maneira coordenada: da atração de jovens profissionais ao desenho da carreira; eles empreendem, inclusive, políticas para atrair os alunos do ensino médio que têm melhor desempenho.

Não tenho dúvida de que o professor é a chave para a melhoria da qualidade da educação em qualquer país. Jonah Rockoff, John Friedmane e Raj Chetty, professores da Universidade de Harvard, empreenderam pesquisa sobre educação, mobilidade social e desigualdade para investigar qual seria o mecanismo para que crianças vulneráveis possam ter melhores perspectivas na vida adulta. O estudo mostrou que alunos expostos a bons professores na infância e na adolescência tiveram aumento na chance de cursar boas universidades; de terem melhores salários.

Acredito que as escolas precisam rever os modelos de aprendizagem. Ao tornar a aprendizagem mais atraente para estudantes, criamos a oportunidade de fazer o mesmo com a profissão do professor. Na medida em que os estudantes de hoje veem a possibilidade de pensar o processo de aprendizagem à luz das inovações tecnológicas, a carreira ganha novas cores e desafios. Se o modelo tradicional não traz o engajamento do estudante no processo de aprendizagem, como ele vai engajar a escolha pela docência?

Hoje, há algumas funções na profissão do professor que são pouco divulgadas: a de designer pedagógico, por exemplo, que pensa nas experiências de aprendizagem da mesma forma que designer. Em suma, o papel do professor é desenhar a melhor experiência para que determinado grupo de alunos consiga aprender o que precisa. Pessoalmente, acho isso inspirador, pois traz nova dimensão para esse professor do século XXI. Para melhorar a educação no Brasil, temos que apoiar os docentes e inspirar jovens estudantes a pensar no magistério como alternativa de carreira.

Claudio Sassaki é mestre em educação pela Stanford University e cofundador da empresa Geekie.